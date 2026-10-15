Dalla Fiaip 4 proposte per compravendite più trasparenti e sicure

ROMA (ITALPRESS) – La Fiaip ha illustrato in commissione Giustizia al Senato, nell’ambito dell’esame congiunto dei disegni di legge sulla disciplina del condominio negli edifici, quattro proposte: informazioni condominiali complete prima dell’acquisto, regole chiare sulle spese straordinarie, strumenti per il pagamento degli arretrati al rogito e tempestiva comunicazione dei verbali assembleari.

“Un proprietario può essere in regola con le rate scadute e avere ancora somme da versare per lavori già approvati. L’acquirente deve conoscere questi impegni prima di sottoscrivere una proposta o un preliminare. Chiediamo quindi un’attestazione completa, rilasciata entro dieci giorni lavorativi e acquisibile anche dall’agente immobiliare incaricato, su delega del proprietario, nel rispetto della riservatezza”, ha dichiarato Marco Bettiol, segretario nazionale della Fiaip.

La federazione propone, inoltre, una regola espressa sulla ripartizione delle spese straordinarie tra venditore e acquirente, salvaguardando i diritti del condominio; il mantenimento dell’attuale limite temporale della responsabilità solidale dell’acquirente, favorendo il pagamento degli arretrati mediante una destinazione concordata di parte del prezzo; l’invio dei verbali entro quindici giorni dall’assemblea e l’aggiornamento delle informazioni rilevanti durante la vendita.

Le quattro proposte, contenute nella memoria depositata presso la commissione Giustizia del Senato, sono accompagnate da clausole di invarianza finanziaria e di gettito.

-Foto ufficio stampa Fiaip-

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