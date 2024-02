Dal Progetto Futura un aiuto contro la povertà educativa femminile

NAPOLI (ITALPRESS) - Tappa a Napoli per "Futura", progetto contro la povertà educativa femminile promosso da Save the Children, Forum Disuguaglianze e Diversità e YOLK in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Presente anche a Venezia e Roma, l'iniziativa chiude il primo anno di attività con 155 "Piani personalizzati di accompagnamento educativo" a sostegno di ragazze e giovani donne tra i 13 e i 24 anni che vivono situazioni di grave povertà o forte vulnerabilità. I percorsi diventeranno 184 per la fine di febbraio, 38 a Napoli. f08/fsc/gsl