Dal PNRR 330 milioni per il verde delle città

Trecentotrenta milioni per il verde urbano ed extraurbano in 14 città metropolitane. Con la firma del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani prende il via l’investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che prevede un piano di forestazione. mgg/sat/red