Dal Mur nuovi contributi per Enti scientifici privati Finanziamento di oltre 1,1 milioni per il 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il bando per l’istituzione della Tabella triennale 2026-2028, finalizzata alla concessione di contributi per il funzionamento degli Enti privati che svolgono attività di ricerca senza scopo di lucro.

Per l’annualità 2026 la dotazione complessiva ammonta a 1.112.500 euro. A ciascun Ente potrà essere riconosciuto un contributo compreso tra i 15 mila e i 30 mila euro, definito in relazione al punteggio conseguito in sede di valutazione.

Le risorse destinate agli anni 2027 e 2028 saranno determinate sulla base degli stanziamenti previsti dalle rispettive leggi di bilancio.

Il bando è rivolto agli Enti privati iscritti all’Anagrafe nazionale delle ricerche che svolgono attività di ricerca finalizzata ad ampliare le conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali e commerciali. Potranno presentare domanda, con riserva, anche gli Enti che abbiano già avviato la procedura di iscrizione.

Le domande possono essere presentate a partire da oggi – giovedì 16 luglio – e fino alle 12.00 del 3 settembre 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica GEA.

-Foto IPA Agency-

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