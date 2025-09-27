Dal MIT un piano straordinario per le province, un miliardo per la riqualificazione delle infrastrutture stradali

ROMA (ITALPRESS) – La ripartizione delle risorse per la manutenzione delle strade provinciali e delle città metropolitane è stata definita: si tratta di un miliardo per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali fortemente voluto dal vicepremier e ministro Matteo Salvini. L’importo ripartito costituisce una cifra record, che a differenza del passato non solo è più cospicua ma soprattutto tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle province. In altre parole, è una distribuzione di risorse significativa, oculata e con una grande attenzione alle esigenze dei territori. Lo si legge in una nota del Mit.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).