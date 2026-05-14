ROMA (ITALPRESS) – “Sull’avvicinamento” dei cacciamine italiani allo stretto di Hormuz “come ho detto ieri in Parlamento è una scelta tecnica che ho lasciato al capo di Stato Maggiore della Difesa. Pensiamo possa iniziare nei prossimi giorni”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della presentazione della nuova piattaforma digitale dedicata ad aziende, pmi, start-up e a tutti coloro che vogliono collaborare con la Difesa. “I cacciamine sono già in Sicilia e possono partire in qualunque momento. Il tema – ha aggiunto – è che per essere impiegati necessitano di condizioni di sicurezza, non soltanto una tregua, ma di una pace e dell’accordo di tutte le nazioni. Non si possono mandare in teatro di guerra navi che non sono navi da guerra. Spero molto in quello che può succedere in questi giorni in Cina perchè” Stati Uniti e Cina “sono i due attori che nel mondo hanno piu’ forza per incidere”. Il ministro ha ricordato che “c’è un interesse molto forte anche da parte cinese alla stabilità dell’area. La crisi ha colpito in modo violento tutte le nazioni, comprese Cina e Stati Uniti”.

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