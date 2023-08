ROMA (ITALPRESS) – Uscirà dal 7 settembre in tutti i cinema italiani, “Uomini da marciapiede”, la nuova commedia corale di Francesco Albanese noto comico di “Made in Sud”, attore e alla sua seconda esperienza da regista (“Ci devo pensare”). Il film, prodotto da Run Film e Genesis con Rai Cinema e distribuito da Altre Storie e Minerva Pictures, vede come protagonisti Paolo Ruffini, Herbert Ballerina, il noto rapper Clementino, l’attrice Rocio Muñoz Morales e Francesco Albanese affiancati da Cristina Marino, Fioretta Mari, Lucia di Franco, Yari Gugliucci e con la partecipazione straordinaria di Francesco Pannofino e Serena Grandi. “Uomini da marciapiede”, scritto da Francesco Albanese, Daniele Di Biasio e Paolo Ruffini, racconta la storia di quattro amici che per ragioni diverse si trovano ad un passo dal baratro, ma trovano uno “strano” modo di guadagnare una piccola fortuna, che li illude per un attimo di risolvere i propri problemi personali.

“E’ una storia che guarda al calcio, nostro sport nazionale, con ironia, ma allo stesso tempo con la consapevolezza di quanto sia radicato socialmente in noi, è un modo per raccontare l’Italia di oggi con le sue eccezionalità e i suoi paradossi ad un pubblico costituito soprattutto da giovani, ma non solo” ha dichiarato il regista Francesco Albanese.

