Dal 7 al 9 luglio la quinta edizione degli Aerospace Meetings Tunisia

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il settore aeronautico tunisino si prepara ad accogliere professionisti, imprese e investitori internazionali per la quinta edizione degli Aerospace Meetings Tunisia, in programma dal 7 al 9 luglio 2026 a Tunisi. L’evento, organizzato con il supporto della FIPA (Foreign Investment Promotion Agency of Tunisia), si propone come piattaforma concreta per sviluppare partnership industriali, organizzare incontri B2B mirati e accedere a nuove opportunità di investimento nel comparto aeronautico. Aerospace Meetings Tunisia è l’evento di punta per l’industria aerospaziale tunisina. Questo evento internazionale riunisce i principali attori del settore per un’esperienza immersiva alla scoperta delle ultime tendenze, innovazioni e opportunità che stanno plasmando il panorama aerospaziale tunisino. Più che una semplice conferenza, è una piattaforma dinamica progettata per catalizzare la crescita, promuovere la collaborazione e stimolare l’innovazione all’interno dell’industria aerospaziale.

Secondo un comunicato ufficiale, la manifestazione prevede servizio di traduzione simultanea in inglese per facilitare la partecipazione degli operatori internazionali. Il settore aeronautico tunisino conta attualmente oltre 85 aziende e circa 20.000 professionisti, configurandosi come un ecosistema competitivo e dinamico nel continente africano.

Gli organizzatori invitano partner, imprese e professionisti del settore a consultare il sito ufficiale https://lnkd.in/ddzFN8rN per valutare la partecipazione. Per ulteriori informazioni e facilitare contatti o approfondimenti, è possibile scrivere a [email protected].

L’iniziativa rientra nella strategia tunisina di attrarre investimenti diretti esteri e di rafforzare la catena di fornitura aerospaziale, posizionando il paese come hub regionale per l’industria aeronautica e aerospaziale.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).