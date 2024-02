Dal 2012 persi 111 mila negozi nelle città italiane

ROMA (ITALPRESS) - Tra il 2012 e il 2023 in Italia sono spariti oltre 111 mila negozi al dettaglio e 24 mila attività di commercio ambulante, mentre sono in crescita le attività di alloggio e ristorazione, aumentate di 9.800 unità. Ma se è vero che c'è una riduzione importante della numerosità, se si guarda alle attività "sopravvissute" il commercio è ancora vitale e reattivo. È quanto emerge dall'analisi "Demografia d'impresa nelle città italiane", realizzata dall'Ufficio Studi di Confcommercio in collaborazione con il Centro Studi Guglielmo Tagliacarne. f04/xb1/sat/gsl