ROMA (ITALPRESS) – Suzuki annuncia l’apertura delle iscrizioni al Trofeo GSX-8R CUP, il nuovo campionato monomarca dedicato alla sportiva GSX-8R. Già iniziato il countdown sul sito ufficiale del Trofeo che accompagnerà i piloti fino all’apertura delle iscrizioni, prevista per il 10 dicembre 2024 alle ore 10. I piloti che si iscriveranno entro il 20 gennaio 2025 riceveranno un ingresso omaggio per il Motor Bike Expo 2025 di Verona (25 gennaio 2025), con la possibilità di incontrare l’organizzazione presso lo stand Suzuki. Le iscrizioni chiuderanno il 21 marzo 2025, salvo esaurimento anticipato dei posti in griglia. I costi di partecipazione alla GSX-8R CUP prevedono due tipologie di iscrizione: se già in possesso della GSX-8R, per partecipare al Trofeo sarà necessario versare una quota di iscrizione pari a 4.500 euro (iva inclusa); se non si è in possesso della GSX-8R per partecipare al Trofeo la quota di iscrizione è di 12.700 euro (iva inclusa). La competizione prevede cinque appuntamenti tra i cordoli dei principali circuiti italiani, dove i partecipanti metteranno alla prova le loro abilità di guida in sella alla Suzuki GSX-8R CUP preparata con il Kit Trofeo dedicato: Misano – 6 aprile 2025; Magione – 4 maggio 2025; Mugello – 1 giugno 2025; Modena – 6 luglio 2025; Varano – 28 settembre 2025.

