Dal 1° giugno nuove nomine in Francia all’interno della Direzione Generale degli Armamenti

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri francese, su proposta del ministro delle Forze Armate Sébastien Lecornu, ha approvato il 23 maggio scorso due nomine strategiche all’interno della Direzione Generale degli Armamenti (DGA). Le nomine, pubblicate nel Journal Officiel del 24 maggio, rafforzano ulteriormente la struttura tecnica e organizzativa della DGA in un momento di crescente attenzione alla sovranità tecnologica e alla sicurezza nazionale.

A partire dal 1° giugno 2025, l’ingegnere generale fuori classe dell’armamento (IGHCA) Cécile Sellier assumerà la direzione centrale del DCSSF (Servizio di Supporto alla Flotta), diventando la prima donna a ricoprire questo incarico di vertice. Sellier, laureata all’École Polytechnique (1987), all’ENSTA Paris e con un DEA in meccanica quantistica conseguito all’École normale supérieure, ha una lunga carriera alle spalle nell’ambito della difesa nucleare. Entrata nel 1990 al Commissariato per l’Energia Atomica (CEA), è poi passata alla DGA dove ha diretto progetti e programmi di punta, tra cui i missili aerei strategici e i sistemi di difesa aerea FSAF e PAAMS. Negli ultimi anni ha guidato DGA Essais de Missiles ed è stata direttrice tecnica, oltre che responsabile dell’ingegneria e dell’expertise della DGA. La sua nomina rappresenta un riconoscimento all’elevata competenza tecnica e alla capacità gestionale dimostrata nel coordinare progetti ad altissimo contenuto strategico e tecnologico.

Parallelamente, l’IGHCA Guillaume de Garidel-Thoron è stato nominato, sempre con decorrenza 1° giugno 2025, Adjoint Dissuasion (vicedirettore per la Dissuasione) presso il Delegato Generale per l’Armamento, Emmanuel Chiva. Con un background tecnico di eccellenza – formato all’École Polytechnique, all’ENSTA e con un master in Ocean Engineering al MIT – de Garidel-Thoron ha ricoperto ruoli chiave nella gestione tecnica della componente nucleare strategica francese. Ha iniziato la sua carriera a bordo dei sottomarini nucleari lanciamissili (SNLE) prima di lavorare sui programmi di manutenzione e collaudo del SNLE Le Triomphant. Ha inoltre diretto il centro prove DGA Techniques Hydrodynamiques e guidato il programma Cúlacanthe, responsabile dei lanci dei missili balistici M51. Dal 2018 ha ricoperto il ruolo di Direttore centrale del Servizio di Supporto alla Flotta, ora passato a Cécile Sellier.

Queste nomine si inseriscono nella più ampia riorganizzazione della DGA, avviata nel marzo 2025 con la nomina di un nuovo vicedirettore generale e tre nuovi direttori. Obiettivo: migliorare l’efficienza operativa, promuovere la parità di genere e rafforzare la leadership tecnologica in un contesto di crescente complessità geopolitica, anche alla luce delle crisi internazionali e della guerra in Ucraina. La DGA, che conta oltre 11.000 collaboratori tra civili e militari, gioca un ruolo chiave nello sviluppo e nella supervisione delle capacità di difesa francesi. L’arrivo di due figure così esperte ai vertici di settori cruciali come la dissuasione nucleare e il supporto navale conferma la volontà del governo francese di garantire continuità, innovazione e resilienza nell’ambito della sicurezza nazionale.

