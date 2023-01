RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Nasser al-Attiyah (Toyota) ha conquistato la Dakar per la quinta volta in carriera, la seconda consecutiva. Nessuna sorpresa, il qatariota ha gestito il grande vantaggio accumulato nella prima settimana di gare e, al termine dell’ultima tappa – la speciale tra Al-Hofuf e Dammam in Arabia Saudita) vinta dal francese Guerlain Chicherit (Hunter BRX-CGK) – ha calato il pokerissimo dopo i successi del 2011, 2015, 2019 e 2022. Seconda posizione per Sebastian Loeb, pluricampione del mondo di rally, al volante della Hunter BRX-Prodrive. Terzo posto finale per il brasiliano Lucas Moraes (Overdrive Toyota).

Tra le moto, a conclusione di un intenso duello con Toby Price, compagno in Ktm, Kevin Benavides si è aggiudicato per la seconda volta in carriera la Dakar. Scattato con 12″ di ritardo, l’argentino ha chiuso vincendo l’ultima tappa e finendo con 43″ di vantaggio su Price. Benavides aveva conquistato la Dakar già nel 2021. A completare il podio nella gara delle moto l’americano Skyler Howes (Husqvarna).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).