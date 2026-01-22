Dai consumi alla fiducia, l’economia italiana dà segni di miglioramento

ROMA (ITALPRESS) - Segnali di miglioramento per l'economia italiana. Dai redditi e consumi in salita al calo dell'inflazione, fino a un Prodotto interno lordo che continua a guadagnare terreno. E cresce anche il clima di fiducia di cittadini e imprese. E' quanto emerge dalla congiuntura elaborata dell’Ufficio Studi Confcommercio presentata alla stampa nel corso di un briefing. Anche le prospettive di crescita per il 2026 sono basate su un cauto ottimismo mec/fsc/gtr