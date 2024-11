Dagnino “Recupero disavanzo ha riflesso sui cittadini siciliani”

PALERMO (ITALPRESS) - “Il trend relativo al recupero del disavanzo è molto positivo. I numeri sembrano sempre freddi, ma il loro riflesso sui cittadini è notevolissimo”. Così l’assessore regionale dell’Economia, Alessandro Dagnino, a margine della conferenza stampa di presentazione del Rendiconto generale della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2023. “Sono aumentate notevolmente le entrate tributarie, quindi i cittadini e le imprese lavorano di più e a parità di pressione fiscale aumenta il gettito delle entrate. La Regione adesso può sperare ragionevolmente nel 2024 o nel 2025 da disavanzo a surplus. Sono le basi per far sì che migliori l’economia”. xd6/pc/gtr