PALERMO (ITALPRESS) - "E' un risultato straordinario, storico, il passaggio del deficit al surplus. Registriamo una avanzo di amministrazione di 2 miliardi e 150 milioni di euro che potranno destinati a spese per lo sviluppo, e ci consentirà di portare avanti la politica espansiva avviata dal governo Schifani anche declinandola attraverso i nuovi poteri ottenuti dalla Stato con le recente modifica della norme di attuazione dello Statuto che ci consente di introdurre la fiscalità di vantaggio. Siamo davvero orgogliosi del risultato, una regione che non si annovera più tra le regioni che arrancano ma che guidano lo sviluppo e dell'economia della finanza italiana". Lo ha detto l'assessore all'Economia Alessandro Dagnino, nel corso della conferenza stampa a Palazzo d'Orleans, al termine della riunione della giunta.