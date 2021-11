Spring, la prima vettura 100% elettrica della gamma Dacia continua a farsi notare. Look da crossover, 4 veri posti a bordo, un bagagliaio di circa 300L e un’autonomia fino a 305 km in città (ossia 230 km in ciclo misto WLTP) la rendono perfetta per gli spostamenti quotidiani. Agile e compatta, Dacia Spring si pone l’obiettivo di democratizzare la mobilità elettrica proponendo l’essenziale al giusto rapporto qualità/prezzo in perfetto stile Dacia. Sono oltre 1.700 le Spring immatricolate nel mese di ottobre e sono più di 4.000 dal suo arrivo in Italia. Leader per il secondo mese consecutivo nel mercato dei veicoli elettrici con oltre il 24% di Market Share sul mese di ottobre, Dacia Spring ha già conquistato la quinta posizione sul mercato dei veicoli ad alimentazione 100% elettrica sulle immatricolazioni totali da inizio anno con il 7,9% di Market Share. Gamma semplice e completa, Dacia Spring sin da subito ha riscosso un grande successo con oltre 7.000 ordini presi nei primi 8 mesi di vendita. Oltre l’80% dei clienti ha scelto la versione top di gamma, la Comfort Plus con climatizzatore, radio DAB Bluetooth & USB, vernice metallizzata, sensori di parcheggio con retrocamera, sistema di navigazione e le personalizzazioni arancioni che la rendono non solo essenziale, ma anche cool.

(ITALPRESS).