Dacia si conferma al primo posto nelle vendite a privati

ROMA (ITALPRESS) – Dacia riafferma il primato di brand più venduto a privati in Italia per il quinto semestre consecutivo, consolidando la leadership nel nostro mercato che dura ormai da due anni e mezzo. L’attrattiva della gamma e il posizionamento “Value for Money” dei suoi modelli si riflettono nelle 49.749 vetture vendute, che portano il brand a una quota di mercato a privati dell’11,2 %. Un risultato che gratifica il lavoro di posizionamento di prodotto, che ha sempre privilegiato un’offerta che garantisca tutto l’essenziale di cui ha bisogno il cliente, senza nulla di superfluo. Uno degli assi nella manica del brand Dacia in Italia è l’offerta della gamma GPL, che grazie alla sua affidabilità e economicità di utilizzo ha permesso di confermare il ruolo di protagonista assoluta grazie a una quota del 54,5%.

Per quanto riguarda i singoli modelli Sandero si conferma l’auto straniera più venduta in Italia, con 26.150 immatricolazioni, seguita da Duster con 18.800 unità vendute. Un podio occupato per due terzi da Dacia, quindi. Andando ad analizzare le performance per segmento Dacia si posiziona come leader del segmento B grazie a Sandero come modello più venduto, Duster che conferma lo stesso primato nel segmento B-SUV a privati e Jogger che ottiene il primato di modello più venduto nel segmento C MPV e SW. Da sottolineare anche la performance di Spring, modello più venduto nel segmento A elettrico.

“Chiudiamo il semestre con una crescita, in termini di volumi di vendite, del 2,2% in un mercato che perde il 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo risultato gratifica il lavoro del Team di Dacia Italia e conferma il fatto che in un periodo di mercato in contrazione gli italiani preferiscono Dacia, perchè cercano sempre di più soluzioni concrete, prodotti che garantiscano l’equipaggiamento necessario alle loro esigenze di mobilità, motorizzazioni efficienti e un design essenziale ma cool” dichiara Guido Tocci, Managing Director Dacia Italia.

– foto: ufficio stampa Renault Group Italia –

(ITALPRESS).