Dacia Sandero, gli Adas garantiscono sicurezza e agilità

ROMA (ITALPRESS) – Dacia Sandero è senza dubbio il modello che rappresenta più di tutti la storia di successo del Brand in tutta Europa, dove ha totalizzato nello scorso anno più di 300.000 vendite con il primato di modello più venduto a privati dal 2017.

I clienti ne apprezzano le qualità soprattutto nell’uso cittadino, dove i sistemi di aiuto alla guida sono diventati fondamentali per garantire da un lato la sicurezza – considerando che nel primo semestre del 2024 gli incidenti in città sono aumentati del 7,9% rispetto allo 0.1% di quelli sulle strade extraurbane – e dall’altro l’agilità, che rappresenta un fattore determinante nella scelta di un modello del segmento B per i clienti. Dacia Sandero risponde alle esigenze di sicurezza con una dotazione completa di sistemi di aiuto alla guida quali il sistema avanzato di assistenza alla frenata di emergenza. Aiuta ad evitare lo scontro frontale e riduce i danni da impatto. Il sistema avvisa il conducente con spia visiva e sonora e rafforza la frenata se necessario. Questo sistema di sicurezza contribuisce a diminuire gli incidenti in città che avvengono, tipicamente, per distrazione alla guida.

Il Driver Attention Warning. Se ci fossero segnali di perdita di concentrazione nel conducente, il computer di bordo rileva il potenziale pericolo di incidente e propone di fare una pausa durante la guida con segnale acustico e visivo. Questo sistema è particolarmente indicato a prevenire gli incidenti dovuti all’affaticamento durante i lunghi tragitti. Il Traffic Sign Recognition con avviso di superamento del limite di velocità che riconosce automaticamente i limiti di velocità del tratto di strada di percorrenza e allerta il guidatore in caso di superamento con segnale acustico e visivo. Il Lane Keeping Assist che avverte il conducente in caso di superamento involontario della linea continua sulla segnaletica orizzontale. Il conducente è avvisato da un segnale acustico e la traiettoria viene corretta da un’azione diretta sul volante.

Per quanto riguarda l’agilità e il comfort di guida in città, utilizzo prevalente per Dacia Sandero, il Sistema di Assistenza al Parcheggio avvisa con segnale audio e visivo l’avvicinarsi di un ostacolo quando si va in retromarcia. I sensori di parcheggio sono presenti già dall’equipaggiamento Essential, mentre sugli allestimenti superiori è presente anche la retrocamera che permette di vedere in tempo reale, sul display centrale, l’area posteriore dell’auto. Dacia Sandero è disponibile nella versione Streetway Essential con un prezzo di listino da 13.950 euro chiavi in mano.

– foto: ufficio stampa Renault group Italia –

(ITALPRESS).