ROMA (ITALPRESS) – Giulio Marc D’Alberton è nominato Dacia Mobilize Communication Manager. Nella sua funzione egli riporterà a Carlo Leoni, Communication Director del Gruppo Renault Italia.

Giulio Marc D’Alberton succede a Luca Baglieri che, dopo aver ricoperto il ruolo dal 2021, assume ora la posizione di Ice & Hybrid Passenger Cars Brand Manager, all’interno della Direzione Marketing di Renault Italia. 48 anni, sposato, Giulio ha conseguito una Laurea in Economia e Commercio ed un Master nel settore Automotive (MAGSA) e ha maturato una significativa esperienza nel settore ricoprendo diversi ruoli in primarie multinazionali del comparto, come Toyota, Groupe PSA e Stellantis. Una carriera più che ventennale guidata dalla profonda passione per l’auto che lo ha portato a lavorare nel Sales e nel Marketing, nel business dell’Usato e nella Comunicazione (brand, prodotto e motorsport).

Foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).