ROMA (ITALPRESS) – Da quasi 100 anni, capi di Stato, leader aziendali e membri di famiglie reali salgono a bordo di un veicolo speciale Mercedes-Benz con un’unica aspettativa: essere il più possibile al sicuro, senza però rinunciare a sentirsi completamente a proprio agio. In qualità di punto di riferimento per la protezione all’interno del portafoglio Mercedes-Benz, la nuova Mercedes-Benz S 680 GUARD 4MATIC combina l’Integrated Protection System (iSS), sviluppato internamente, con una discreta carrozzeria esterna in alluminio per raggiungere la certificazione VR10, il più alto livello di protezione civile. Questo risultato è stato confermato attraverso test di certificazione effettuati con dummy biofedeli, realistici rispetto al corpo umano, che hanno ottenuto le valutazioni più elevate. La Classe S GUARD è attualmente l’unica limousine di serie a offrire protezione balistica certificata VR10 sia per le superfici trasparenti (vetri) sia per le aree opache della carrozzeria (scocca), direttamente dalla fabbrica. Prima berlina GUARD dotata di trazione integrale 4MATIC e motore V12 biturbo da 6,0 litri, garantisce prestazioni sicure, fluide e senza sforzo.

– Foto ufficio stampa Mercedes-Benz Italia –

(ITALPRESS).