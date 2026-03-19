ROMA (ITALPRESS) – La Dacia Bigster si inserisce nel competitivo segmento dei C-SUV con una proposta che punta su concretezza, comfort e facilità d’uso. Il nuovo modello del marchio rumeno risponde alle esigenze di una clientela sempre più attenta alla praticità quotidiana, offrendo una gamma di equipaggiamenti ampia e modulabile in base agli allestimenti, senza rinunciare a tecnologia e sicurezza. L’accesso a bordo è reso semplice dalla presenza della chiave Keyless Entry e dal portellone ad azionamento elettrico, disponibile di serie o in opzione. Quest’ultimo può essere attivato in diversi modi: tramite il comando sul portellone, il pulsante in plancia oppure direttamente dalla chiave, garantendo così una gestione intuitiva e immediata delle operazioni di carico. Al centro dell’esperienza digitale troviamo un touchscreen da 10,1 pollici, presente su tutta la gamma, che varia nelle funzionalità a seconda dell’allestimento. Le versioni Essential ed Expression dispongono del sistema Media Display con connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto, mentre gli allestimenti superiori Journey ed Extreme introducono il sistema Media Nav Live, con navigazione connessa, aggiornamenti delle mappe per otto anni e informazioni sul traffico in tempo reale, accompagnato dal sistema audio Arkamys 3D con sei altoparlanti. Grande attenzione è stata riservata anche al comfort e all’ergonomia: climatizzatore bi-zona, bocchette posteriori, tetto panoramico apribile e caricabatterie wireless per smartphone sono tra gli equipaggiamenti disponibili. Il posto guida è stato progettato per garantire la massima comodità, con sedili regolabili elettricamente nelle versioni più complete e un quadro strumenti digitale personalizzabile, da 7 o 10 pollici a seconda degli allestimenti.

Sul fronte della sicurezza, Bigster è conforme alle più recenti normative europee GSR2 e offre di serie una dotazione completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida. Tra questi figurano la frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni, ciclisti e veicoli, il mantenimento della corsia, il riconoscimento della segnaletica stradale, il monitoraggio dell’attenzione del conducente e la chiamata d’emergenza eCall.

A rendere ancora più semplice la gestione dei sistemi di assistenza interviene il pulsante “My Safety”, che consente di richiamare rapidamente le impostazioni preferite degli ADAS, evitando regolazioni ripetute ad ogni avvio del veicolo. Un approccio che conferma la filosofia del marchio: offrire soluzioni accessibili, concrete e pensate per la vita di tutti i giorni.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

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