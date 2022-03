LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Uno yacht di lusso DI proprietà dell’oligarca russo Maxim Shubarev, 59 anni, è arrivato oggi a Malta. Shubarev ha acquistato la cittadinanza maltese nel 2018. Il governo è sotto pressione per aver consentito allo yacht con circa 10 persone a bordo di entrare nel porto di Valletta nonostante le sanzioni internazionali contro gli oligarchi russi.

Lo scorso anno, il milionario russo Maxim Shubarev ha acquistato il suo superyacht di 70 metri immatricolato a Malta. La Polaris ha salpato da Viareggio. Shubarev e le sue società non sono ancora nell’elenco internazionale degli oligarchi e delle società russe sanzionati dop l’invasione russa dell’Ucraina. L’oligarca è il presidente di Setl Group, una delle principali società russe di costruzioni e immobili con sede a San Pietroburgo. Il suo patrimonio netto è stimato in 500 milioni di euro.

Shubarev è anche azionista di Polaris Malta Ltd e Polaris Charter Ltd, due società costituite nel 2016. Gli indirizzi registrati delle due società sono a St Julian’s e a Valletta.

E’ anche presidente del Comitato per l’edilizia abitativa e l’ingegneria civile dell’Associazione nazionale russa delle imprese edili. Nel 2019, Shubarev è stato fotografato con il presidente russo Vladimir Putin durante una cerimonia di premiazione di judo.

Dall’inizio della guerra russa contro l’Ucraina, numerosi yacht di lusso, proprietà di oligarchi russi sono stati sequestrati nei paesi europei. Questa settimana, la Francia ha sequestrato uno yacht legato al capo della compagnia petrolifera russa Rosneft, Igor Sechin, nel porto mediterraneo di La Ciotat. Nel frattempo, le autorità tedesche hanno smentito le notizie secondo cui sarebbe stato sequestrato il superyacht da 600 milioni di dollari appartenente al miliardario russo Alisher Usmanov.

(ITALPRESS).

