CHANGCHUN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nelle giornate dorate di ottobre, la “Fiamma del Sapere”, portando con sè lo spirito della gioventù e una passione condivisa per lo sport, ha percorso migliaia di chilometri da Torino fino a Changchun, nella provincia nord-orientale cinese del Jilin.

Durante una cerimonia di benvenuto a Changchun, la lanterna con la fiamma è passata di mano in mano tra rappresentanti di diversi ambiti della società, prima di essere utilizzata per accendere una torcia e poi un braciere, tra gli applausi della folla.

La fiamma tremolante non ha soltanto segnato un’altra tappa del conto alla rovescia verso le Universiadi invernali di Changchun 2027, ma ha anche avvicinato due città separate da enormi distanze.

Nei campus universitari di Changchun vivono diversi docenti e studenti italiani. Per loro, vedere la fiamma viaggiare dal proprio Paese alla città in cui oggi studiano e lavorano riveste un significato speciale.

“Vengo dall’Italia meridionale. Conoscevo bene le Universiadi già quando vivevo in Italia”, ha dichiarato Pio Savelli, docente di lingua italiana alla Jilin International Studies University. A suo avviso, lo studio accademico e la preparazione atletica possono sembrare due attività diverse, ma entrambi richiedono pazienza e apprendimento continuo. Le Universiadi invernali offrono un palcoscenico sul quale queste due forme di dedizione si incontrano nella figura degli studenti-atleti.

Savelli è arrivato a Changchun nel 2025 per insegnare. Ha ricordato che la sua prima impressione della città riguardava il freddo e che, gradualmente, aveva iniziato a cogliere il ritmo pacato della vita quotidiana anche nelle giornate più fredde e il calore delle persone intorno a lui.

In vista delle Universiadi invernali, Savelli spera che i visitatori provenienti da tutto il mondo abbiano l’opportunità di scoprire la Changchun che lui ha imparato a conoscere: dai paesaggi invernali del Parco forestale nazionale di Jingyuetan all’autentica cucina della Cina nord-orientale, fino a una tazza di tè caldo condivisa mentre fuori cade la neve.

Lo studente italiano Matteo Saverio Tocci condivide queste aspettative. Per lui, lo sport ha il potere di unire le persone e spera che le Universiadi invernali offrano a persone di diverse culture un’occasione per approfondire la comprensione reciproca.

Il 15 gennaio 2027, quando il braciere sarà acceso durante la cerimonia di apertura delle Universiadi invernali di Changchun, quest’ultima città e Torino, Cina e Italia, si ritroveranno unite in una celebrazione della gioventù.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-