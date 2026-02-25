“Da qui in avanti”, sei storie di speranza contro i tumori oncoematologici

ROMA (ITALPRESS) - “Da qui in avanti. Sei storie, un viaggio che ricomincia” è un racconto fotografico di sei persone che hanno incontrato nel loro percorso la malattia oncoematologica. Americo, Aurelia, Eliana, Ida, Renato e Luigi grazie agli scatti dei giovani fotografi dell’Istituto Italiano di Fotografia diventano il ritratto di che cosa vuol dire ricevere questo tipo di diagnosi, di quello che avviene dopo e di come, a sei anni dall’arrivo delle Car T in Italia, oggi è possibile avere speranza e pianificare il proprio futuro. Si tratta di un progetto di Gilead -Kite, realizzato con il patrocinio di AIL - Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma e La Lampada di Aladino ETS . mec/mgg/azn