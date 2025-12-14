ROMA (ITALPRESS) – I calciatori simbolo della storia della Juve scendono in campo in difesa dell’attuale proprietà della squadra. “I nostri tifosi siano orgogliosi, felici e riconoscenti alla famiglia Agnelli/Elkann”, le parole di Gigi Buffon da Atreju. “La Juve non esisterebbe senza gli Agnelli”, dice Michel Platini. E anche Dino Zoff è sulla stessa linea: “È impossibile che Elkann venda la Juve”.

“Il tifoso della Juve deve essere orgoglioso e deve riconoscere sempre il merito e la felicità di essere riconoscibile attraverso la famiglia Agnelli e in questo caso John Elkann – si dice convinto Gigi Buffon, storico, capitano bianconero ed attuale capo delegazione della Nazionale – Non mi sembra di aver visto che John o la famiglia Agnelli abbiano messo la Juve in vendita. Questa è la cosa principale. Parliamo di una storia vincente che in certi momenti può capitare di avere delle problematiche”. “Sono orgoglioso che John Elkann abbia già respinto l’offerta, la vendita della Juventus è impossibile – commenta Platini, intervistato da Tony Damascelli su “Il Giornale” – Perché la Juventus è la storia non soltanto del calcio italiano ed internazionale, Juventus significa Agnelli, un fenomeno unico, quasi esclusivo che è nato oltre un secolo fa ed è destinato a proseguire”. “E’ impossibile che Elkann venda la Juventus. La Juventus per la quale ho tifato sin da bambino non è soltanto una società di calcio, è qualcosa di più a Torino – dice invece Dino Zoff, intervistato da Leonardo Iannacci su “Libero” – Per capirlo occorre averci giocato e averla allenata come ho fatto io. Ho sempre ritenuto la Juve il club di un casato nobiliare e che rappresentava qualcosa di unico. E’ la squadra con più tifosi e, soprattutto, resta il club amato in tutte le regioni d’Italia. Ovunque trovate un tifoso della Juve. Sono certo che la Juve non verrà mai ceduta”.

– foto Ipa Agency –

