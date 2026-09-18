Da Palermo un nuovo patto per tenere viva la memoria della legalità

PALERMO (ITALPRESS) – In Sicilia è nata una nuova rete nazionale che mette in dialogo Case della Memoria e luoghi del ricordo come presidi di legalità, libertà e responsabilità civile. Ha ufficialmente preso forma, con il Patto per la Memoria siglato da Casa del Beato Giuseppe Puglisi (Palermo), Casa Museo Giudice Rosario Angelo Livatino (Canicattì) e Associazione Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato (Cinisi), la rete “Spazi di Legalità – Luoghi di Libertà”, nuovo progetto promosso dall’Associazione Nazionale Case della Memoria.

Il progetto si propone di valorizzare biografie e territori differenti, accomunati dall’impegno per la legalità, la libertà e la responsabilità civile. Una nuova rete nazionale che prende avvio dalla Sicilia per tracciare una nuova geografia civile contemporanea del Paese, mettendo in dialogo Case della Memoria e luoghi del ricordo come presidi attivi di cittadinanza. La firma si è tenuta in occasione della giornata commemorativa per il XXXIII anniversario del martirio del Beato Giuseppe Puglisi, all’interno della Casa Museo a lui dedicata.

“Questa nuova rete nasce in Sicilia da una proposta di Giuseppe Nuccio Iacono, coordinatore per la Sicilia e Calabria della nostra associazione, che abbiamo accolto e fatto nostra – spiega Adriano Rigoli, presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. Le prime tre realtà che hanno sottoscritto il patto sono legate ai nomi di Puglisi, Livatino e Impastato, con l’auspicio che quest’ultima possa presto diventare una Casa della Memoria della nostra rete. Tre luoghi e tre storie diverse, ma accomunate dall’impegno per la legalità e la libertà. Da qui vogliamo partire per costruire una rete sempre più ampia, coinvolgendo nuove Case della Memoria in tutta Italia”.

“Con questa iniziativa vogliamo dare forma concreta a un cammino educativo e civile in cui la memoria non è un semplice ricordo del passato ma una responsabilità collettiva per il presente – sottolinea Marco Capaccioli vicepresidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria -. “Spazi di Legalità, Luoghi di Libertà” dimostra che la vera crescita democratica non nasce dal caos o da strappi improvvisi ma da un ordine morale che si stratifica e cresce nel tempo: ogni nuovo passo si appoggia solidamente sulla forza dei passi precedenti. Unire la dimensione intima e personale delle case dei nostri testimoni civili alla storia monumentale del Paese significa affermare un principio fondamentale: non può esistere vera cultura senza legalità. È proprio la legalità l’ordine vivo che permette alla società di svilupparsi e che garantisce a tutti noi la libertà”.

“La nostra Associazione – afferma Giuseppe Nuccio Iacono, coordinatore delle Case della Memoria per la Sicilia e Calabria e promotore della nuova rete della legalità – custodisce con cura le dimore dei grandi poeti, dei Santi, degli artisti e degli scienziati che hanno fatto grande il nostro Paese. Da oggi, a quelle dimore del sapere affianchiamo le “Case e i luoghi della Legalità e della Libertà”: i luoghi di chi ha difeso i fondamenti della nostra civiltà con il proprio sangue. Perché chi protegge la giustizia non combatte soltanto la criminalità, ma protegge la condizione perché la cultura possa essere libera. Pensiamo spesso alla cultura come all’arte, alla letteratura, alla scienza o alla bellezza. Ma la vera Bellezza non è mai neutrale: nasce, respira e si nutre dove vi sono giustizia, democrazia e rispetto della dignità umana. Senza la tutela dei diritti e senza il coraggio della legalità, non possono esistere la libertà di creare, la possibilità di credere, la forza di sognare”.

– foto ufficio stampa Associazione Nazionale Case della Memoria –

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