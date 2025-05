Da Malta sostegno finanziario al piano pro Ucraina del Consiglio d’Europa

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Alla vigilia dell’assunzione della Presidenza del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa da parte di Malta, il Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri Ian Borg ha annunciato che Malta contribuirà finanziariamente al Piano d’Azione del Consiglio d’Europa a sostegno dell’Ucraina.

Parlando durante una riunione a Lussemburgo, Borg ha sottolineato il costante impegno di Malta per la pace, precisando che l’assistenza finanziaria non sarà destinata all’acquisto di armi o munizioni. I fondi, invece, saranno utilizzati per sostenere gli sforzi volti a rafforzare le strutture amministrative e sociali dell’Ucraina, mentre il paese continua ad affrontare le gravi conseguenze dell’invasione russa.

“Malta, in modo concreto, sta nuovamente offrendo il suo sostegno all’Ucraina e al popolo ucraino a favore del Piano d’Azione del Consiglio d’Europa”, ha dichiarato Borg. “Il nostro aiuto è umanitario e istituzionale – destinato a contribuire alla ricostruzione delle istituzioni e delle capacità ucraine una volta terminata questa guerra”, ha aggiunto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)