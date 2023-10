Da macchie solari a tatuaggi, diverse tipologie di laser per trattarli

MILANO (ITALPRESS) - Non esiste un solo tipo di laser. Esiste un laser per gli ispessimenti della cute, oppure un laser per i capillari o per le macchie solari benigne o i tatuaggi. Ne ha parlato Luigi Esposito, dermatologo all'Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano, intervistato da Antonino Di Pietro per Cosmetica & Benessere Magazine, format Tv dell'agenzia di stampa Italpress.