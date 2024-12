Da Intesa Sanpaolo borse di studio su temi umanistici e disabilità

MILANO (ITALPRESS) - La Fondazione Intesa Sanpaolo ente filantropico ha consegnato alle Gallerie d’Italia – Milano le borse di studio che annualmente eroga per i progetti di dottorato in discipline umanistiche. L’ottava edizione ha confermato l’ammontare complessivo di 375 mila euro e ha premiato le Università di Venezia Cà Foscari, Messina, Genova, Bari “Aldo Moro” e Basilicata. Inoltre sono stati assegnati cinque premi per tesi di laurea magistrale di ricerca sperimentale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità, per un valore complessivo di 15 mila euro. I progetti vincitori di questa seconda edizione provengono dalle Università di Torino, Palermo e Politecnico di Milano. xh7/sat/gsl