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Da Intesa Sanpaolo 720 milioni al Terzo Settore, 2,2 miliardi di impatto sociale
MILANO (ITALPRESS) - 720 milioni di euro di finanziamenti di Intesa Sanpaolo a oltre 2.500 iniziative sociali hanno generato 2,2 miliardi di euro di impatto sociale atteso e benefici per 11 milioni di persone. E' quanto emerso nel corso di un incontro, il primo di quattro previsti, promosso a Milano dalla Direzione Impact di Intesa Sanpaolo, struttura della Divisione Banca dei Territori che supporta gli Enti del Terzo Settore. f50/fsc/gtr