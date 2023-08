MILANO (ITALPRESS) – Per rispondere alla situazione di emergenza venutasi a creare in seguito all’eccezionale maltempo che ha colpito nei giorni scorsi diverse aree della Lombardia, Intesa Sanpaolo ha stanziato 500 milioni di euro per le famiglie e le imprese di quei territori che hanno subito danni e stanno affrontando numerosi disagi. Lo rende noto il Gruppo bancario, guidato da Carlo Messina.

“Si tratta – si legge in una nota – di un sostegno finanziario dedicato e a condizioni agevolate destinato alle famiglie, alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti, alle aziende del settore agribusiness e agli Enti del Terzo Settore colpite dagli effetti del maltempo, per rendere possibile alle imprese di proseguire tempestivamente nella loro attività e alle famiglie di affrontare questa situazione di emergenza”.

“Il Gruppo Intesa Sanpaolo prevede inoltre la possibilità di richiedere la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti in essere per famiglie e imprese, residenti nelle zone colpite dalla tempesta. La Banca mette a disposizione tutte le proprie filiali sul territorio per fornire prontamente informazioni ed assistenza”, conclude la nota.

