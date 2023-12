ROMA (ITALPRESS) – Interventi di elettrificazione e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e stradali, nuovi treni regionali per abbassare l’età media della flotta, collegamenti Intercity con convogli ibridi e riqualificazioni di stazioni e aree urbane. Il Gruppo FS Italiane investirà 13,4 miliardi di euro per rendere la regione Calabria più connessa, moderna e competitiva. Gli interventi messi in campo sono stati presentati oggi, dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto in videocollegamento; dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto; e dall’Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane, Luigi Ferraris. “La Calabria è una Regione ricca di storia e cultura, riveste un ruolo strategico perchè è posizionata al centro dei collegamenti tra mediterraneo e continente. Il Gruppo Fs vuole rendere questa Regione più moderna, integrata e connessa”.

Nel nostro piano “13,4 miliardi di euro sono dedicati alla Calabria, Regione che già oggi per noi riveste un ruolo importante. L’obiettivo nostro è quello di ridurre i tempi di viaggio all’interno della Regione e tra la Regione e il Paese”. Afferma l’Amministratore Delegato del Gruppo FS Italiane, Luigi Ferraris. Per il governatore Occhiuto “13,4 miliardi rappresentano una cifra per la Calabria forse mai vista in passato. Spesso gli investimenti in Calabria sono stati annunciati. La novità è che oggi non sono solo annunciati, ma alcuni sono già in corso di realizzazione. Noi stiamo descrivendo il Piano industriale di Ferrovie, ma lo facciamo indicando opere per le quali si è già nella fase di esecuzione o si stanno per fare i bandi. Non è quindi un libro dei sogni, non è un annuncio di intenzioni ma di fatti che si stanno realizzando”, conclude.

“L’obiettivo è arrivare alla fine di questa legislatura con una Calabria più infrastrutturata, moderna e sicura. Con la Calabria e per la Calabria – assicura il ministro Salvini – stiamo lavorando tanto al Ministero, una terra non particolarmente al centro per lo sviluppo infrastrutturale negli anni. Il progetto Ponte non è solo ingegneristicamente straordinario e sfidante, ma è il pezzo di un puzzle che parte da Palermo alla Calabria, fino ad arrivare a Roma e Berlino, si tratta di 30 miliardi di investimenti. Il Ponte sarà l’anello di congiunzione”. Gli investimenti previsti dal piano industriale del Gruppo ma anche grazie ai fondi del PNRR, riguarderanno tutti i Poli di business del Gruppo FS: Infrastrutture, Passeggeri, Urbano e Logistica, e punteranno ad affermare il ruolo strategico per l’Italia e l’Europa di un territorio al centro dei collegamenti tra Mediterraneo e Continente, contribuendo a ridurre il gap infrastrutturale tra sud e nord.

Le principali azioni toccheranno le infrastrutture e comprenderanno interventi per la linea ferroviaria Jonica, interessata da interventi volti all’elettrificazione, ad aumentarne l’affidabilità e la velocizzazione; la linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, collegamento che consentirà di portare l’Alta Velocità in aree ad elevata valenza economica e turistica e di velocizzare gli itinerari verso le città già servite dall’AV e, per quanto riguarda le strade gestite da Anas, la SS106 Jonica, l’Autostrada A2 e il completamento della SS 182. Importante è la realizzazione della galleria ‘Santomarcò, che consentirà di collegare Cosenza alla rete AV, a prescindere dal tracciato che verrà seguito, nonchè il completamento dell’iter autorizzativo, o della progettazione a seconda dei casi, dei diversi lotti della AV fino a Reggio Calabria.

Attenzione rivolta anche verso le stazioni ferroviarie, attraverso un piano dedicato con l’obiettivo di migliorarne la funzionalità e il decoro, abbattere le barriere architettoniche per il miglioramento dell’accessibilità al treno, potenziare l’informazione al pubblico. Verrà inoltre realizzato il “Nuovo Posto Centrale di Reggio Calabria”, situando il Nuovo Controllo e Comando Circolazione Ferroviaria dell’intero meridione. Prosegue anche il piano di eliminazione dei passaggi a livello: ad oggi sono in corso lavori per la soppressione di 11 passaggi a livello, mentre per altri 21 sono in corso gli studi e le progettazioni. Entro il 2025, più del 50% dei treni regionali sarà rinnovato con un’età media che passerà dai 29 anni del 2018 ai 9 nel 2026. La Calabria è stata scelta come regione pilota nella sperimentazione dei carburanti alternativi: già dall’estate scorsa su alcune linee viaggiano cinque treni, tra cui il nuovissimo treno regionale ibrido Blues, alimentati con biocarburante HVO fornito da Eni. Per l’offerta di media e lunga percorrenza, sono attualmente 16 i collegamenti Frecce di Trenitalia da e per la Calabria con fermata in 10 stazioni, mentre sono 25 i collegamenti Intercity da e per la Calabria (di cui due periodici), oltre ai 4 collegamenti bus. Nei primi mesi del 2024, saranno presentati i treni Intercity ibridi per i collegamenti sulla linea Reggio Calabria- Taranto.

La rigenerazione urbana delle aree ferroviarie dismesse e di futura dismissione vedrà protagonista il Polo Urbano di FS. I progetti mirano allo sviluppo delle città attorno alle stazioni e allo sviluppo di interventi per l’autoproduzione di energia da fotovoltaico. Di prossimo lancio il bando in partnership con il Comune di Paola per la realizzazione e la gestione del nuovo porto turistico per promuovere, anche l’interscambio ferro-acqua. Il Polo Logistica di FS si concentrerà sul potenziamento dei terminali per la creazione di nuovi hub intermodali. A inizio novembre è entrata a far parte del Polo anche Bluferries, società del Gruppo FS che si occupa del traghettamento dei passeggeri e dei mezzi di trasporto nello Stretto di Messina. Inoltre, il Polo Logistica è presente in Calabria con Mercitalia Rail, con oltre 1.100 treni l’anno da e verso i principali impianti calabresi e ulteriori 5.800 treni da/per Villa San Giovanni verso la Sicilia, e Mercitalia Shunting & Terminal, società specializzata nella gestione delle manovre ferroviarie di ingresso e uscita dai Porti e Terminal.

– Foto: xb1/Italpress –

(ITALPRESS).