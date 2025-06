Da Confindustria premio a Bayer Pharma per impegno nella formazione

ROMA (ITALPRESS) - Bayer Pharma Italia ha ricevuto la menzione speciale "Formare per innovare" nell'ambito del premio "Imprese per Innovazione", giunto alla quindicesima edizione e assegnato da Confindustria nella sala Pininfarina della sua sede a Roma. L'azienda aderisce a Fondimpresa dal 2003 ed è impegnata costantemente nello sviluppo delle competenze dei propri dipendenti. A ritirare il riconoscimento, Arianna Gregis alla guida di Bayer Pharma in Italia. mgg/azn (in collaborazione con Bayer)