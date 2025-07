Da Avepa 350 milioni agli agricoltori, Zaia “Gestione solida”

VENEZIA (ITALPRESS) – “In una contingenza economica come quella attuale, in cui gli agricoltori si trovano in crisi di liquidità, l’azione della Regione e di Avepa per la piena distribuzione delle risorse disponibili, quasi 350 milioni di euro, è particolarmente importante”. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta così i dati Avepa sulla liquidazione della Domanda unica e delle istanze relative alle misure a superficie dello Sviluppo rurale, alla data del 30 giugno in cui la normativa comunitaria ha previsto la chiusura dei termini per l’erogazione delle risorse alle aziende agricole.

Avepa ha liquidato circa 56.000 Domande Uniche (per 273,4 milioni di euro) e 14.500 domande relative alle misure a superficie (55,8 milioni di euro) presentate dagli agricoltori veneti per la Campagna 2024, con un’efficace strategia operativa: dopo l’erogazione degli anticipi alle aziende agricole entro il 30 novembre 2024 per un totale di 117 milioni di euro, già dai primi giorni di dicembre si è proceduto al pagamento dei saldi.

“Ma l’Agenzia diretta da Fabrizio Stella ha messo in campo un ulteriore ‘record’ dopo queste liquidazioni importanti alle aziende. All’inizio di giugno 2025, Agea ha ufficializzato l’aumento degli importi unitari nell’ambito della Domanda Unica 2024. Un aggiornamento che per il Veneto ha significato una ulteriore iniezione di risorse per circa 20 milioni di euro”, prosegue Zaia.

“Nonostante la complessità delle operazioni di rielaborazione e verifica delle domande, Avepa ha saputo garantire tempestivamente anche il pagamento degli importi aggiuntivi, dimostrando un’elevata capacità di coordinamento, efficienza, reattività operativa e solidità gestionale. Un risultato che conferma quanto Avepa sia un punto di riferimento affidabile e strategico nella gestione delle risorse finanziarie, rafforzando il sostegno economico al settore agricolo”, conclude il presidente.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)