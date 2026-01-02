Da “Arma Letale” a “Braveheart”, Mel Gibson compie 70 anni

ROMA (ITALPRESS) – Una delle figure più riconoscibili e discusse del cinema internazionale, un protagonista che ha attraversato oltre quattro decenni di storia lasciando un segno profondo. Mel Gibson, 70 anni il 3 gennaio, arriva al successo negli anni Ottanta con Mad Max, saga che lo consacra come simbolo di un’azione ruvida e post-apocalittica, lontana dai canoni patinati di Hollywood. Poco dopo, Arma letale lo trasforma in una star globale: il detective Martin Riggs, tormentato e imprevedibile, diventa un personaggio iconico e contribuisce a ridefinire il buddy movie moderno. In quegli anni Gibson incarna l’eroe imperfetto, fisico e vulnerabile, capace di alternare ironia e ferocia. Ma la sua carriera non si ferma davanti alla macchina da presa. Con Braveheart (1995), che dirige e interpreta, Mel Gibson compie il salto definitivo: il film vince cinque Oscar, incluso quello per la miglior regia, e lo consacra come autore ambizioso, disposto a rischiare. Da lì in avanti, il suo cinema da regista diventa sempre più personale e radicale, culminando in opere divisive come La Passione di Cristo (2004) e Apocalypto (2006), film che suscitano dibattiti accesi ma dimostrano una visione potente e riconoscibile.

Negli anni, Gibson è stato al centro di numerose controversie, sia per problemi con la giustizia sia a causa di dichiarazioni razziste e discutibili. Nel 2006 è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. Eppure, anche nei momenti più difficili, Gibson non è mai scomparso del tutto. Il suo ritorno dietro la cinepresa con La battaglia di Hacksaw Ridge (2016), candidato a numerosi Oscar, ha segnato una sorta di rinascita artistica. È stato annunciato il sequel de La passione di Cristo, The Resurrection of the Christ che arriverà nei cinema nel corso del 2027, in due parti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).