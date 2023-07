Da Arbolia un nuovo bosco urbano nel Bergamasco

TREVIGLIO (BERGAMO) (ITALPRESS) - Nasce un nuovo bosco urbano in Lombardia, a Sud della città di Treviglio, in un’area di proprietà condivisa con il Comune di Caravaggio, nel Bergamasco. A realizzarlo è Arbolia, la società benefit di Snam nata per sviluppare nuove aree verdi in Italia. f01/sat/gtr