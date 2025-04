ROMA (ITALPRESS) – “Educare le nuove generazioni alla sicurezza informatica è una priorità ineludibile per questo è necessario pensare a soluzioni per renderla parte integrante dell’educazione scolastica”. Lo dice il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati Nino Minardo.

“L’introduzione della sicurezza informatica nei percorsi scolastici – spiega Minardo – è una delle proposte di lavoro elaborate dalla Commissione Difesa della Camera dei Deputati a conclusione dell’indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica. La formazione è un elemento chiave per rafforzare la cybersecurity ed è necessario che coinvolga i più giovani che sono già esposti a cyber minacce e crescendo saranno chiamati ad affrontare sempre nuove sfide digitali”.

Per il Presidente della Commissione Difesa di Montecitorio “la sicurezza informatica sui banchi di scuola potrebbe rappresentare una svolta non solo nella costruzione di una cultura diffusa della cybersecurity ma anche per rendere più facile il lavoro di università e centri di ricerca che offrono già programmi di studio mirati per la formazione di personale altamente qualificato”.

– foto ufficio stampa Nino Minardo –

(ITALPRESS).