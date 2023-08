CURTATONE (MANTOVA) (ITALPRESS) – E’ il 28enne maestro madonnaro messicano Ignacio De Jesus Chavez Salinas il vincitore del 49° Incontro Nazionale dei Madonnari a Grazie di Curtatone. La sua opera “Virgen Dolorosa” ha sbaragliato la concorrenza di quella che è considerata una delle maggiori competizioni tra madonnari a livello internazionali. Questa la motivazione con cui la giuria ha premiato l’artista messicano: “L’iconografia romantica si trasmuta in un atto di devozione quasi impressionistico. Il trattamento del colore ricorda la tradizione veneta e il mantovano Bazzani; affascinante è il non finito. Il volto della Vergine è l’unico dettaglio che l’artista ha messo a fuoco in un universo che pare illuminarsi nella tenebra”. Seconda classificata la madonnara Simona Lanfredi Sofia con l’opera “Grano come corpo di Cristo… pace” e terza l’artista cremonese Michela Vicini, vincitrice della passata edizione, con “Intercessione”. A premiare i madonnari, il sindaco di Curtatone Carlo Bottani.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Comune di Curtatone