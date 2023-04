NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Golden State riapre la serie, Philadelphia si appresta a chiuderla, Phoenix fa un passo avanti. Questi i verdetti delle tre gare dei playoff Nba disputate nella notte italiana. I campioni in carica, davanti al proprio pubblico, battono 114-97 Sacramento conquistando il primo punto della serie e portando il risultato sul 2-1 per i Kings. A brillare è Steph Curry che, con una prestazione delle sue, mette a referto 36 punti, in un match in cui tra i protagonisti c’è anche anche Looney con i suoi 20 rimbalzi e 9 assist (4 i punti). In doppia cifra, oltre al numero 30 dei Warriors, anche Wiggins (20), Poole (16), Thompson (13) e Moody (13 dalla panchina). Sacramento si arrende nonostante i 26 punti, 9 rimbalzi e altrettanti assist di DèAaron Fox e la doppia doppia da 15 punti e 16 rimbalzi di Domantas Sabonis. Kings guida la serie 2-1 dopo gara-3.

Stesso risultato anche in Suns-Clippers con Phoenix che vince 129-124 a Los Angeles. Devin Booker fa 45 punti, ma anche tutti gli altri componenti del quintetto iniziale vanno in doppia cifra. Ne fanno 28 Durant, 15 Craig, 12 Ayton (11 i rimbalzi) e 11 Pau. Dall’altra parte i Clippers, privi di Kawhi Leonard, lottano alla pari ma cedono nonostante i 42 punti di Norman Powell e la doppia doppia da 30 punti e 12 assist di Russell Westbrook (8 i rilbalzi).

Vittoria pesante, infine, per Philadelphia che vince 102-97 sul parquet dei Nets e si porta sul 3-0, mettendo decisamente in discesa il confronto. Gara-3 a nervi tesi, con Embiid, Claxton e Harden tra i più agitati. I Sixers vincono con i 25 punti di Maxey, i 21 di Harden, i 15 di Harris, i 14 di Embiid (10 i rimbalzi) e i 13 di Melton (dalla panchina). Niente da fare per Brooklyn che vede allontanarsi l’obiettivo e che esce sconfitta nonostante i 26 punti di Bridges, i 20 di Dinwiddie, i 18 di Claxton e i 17 di Johnson.

– foto Image –

