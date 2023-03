NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Steph Curry prova a trascinare Golden State, ma alla fine i suoi 40 punti non bastano per evitare il ko sul parquet degli Oklahoma City Thunder che si impongono 137-128. Il numero 30 dei Warriors aggiunge anche 7 rimbalzi e 6 assist, ci sono anche i 23 punti di Thompson e i 21 di Kuminga, ma sono i padroni di casa a festeggiare una vittoria importante in chiave play-in e che ha in Shai Gilgeous-Alexander e Josh Giddey due assoluti protagonisti. Il primo mette a referto 33 punti, il secondo una tripla doppia da 17 punti, 11 rimbalzi e 17 assist. Alla fine sono in sette ad andare in doppia cifra, gli altri cinque sono Dort (18), Jay Wlliams (15), Wiggins (13) e, dalla panchina, Saric (14) e Dieng (11).

Nella notte dedicata a Pau Gasol (ritirata la maglia numero 16), ma anche a Kobe Bryant ricordato proprio dal campione spagnolo, i Lakers, privi di LeBron James, battono 112-103 i Memphis Grizzlies con Anthony Davis che mette a referto 30 punti e ben 22 rimbalzi, quindi un terzetto che si ferma a quota 17, ovvero Schroder, Hachimura e Reaves.

Senza Ja Morant alle prese con altre vicende, Memphis non riesce a evitare la sconfitta nonostante i 26 punti di Jackson Jr.

Nelle otto partite della notte, spazio anche ai due italiani. Perdono i Magic di Paolo Banchero che fa registrare al suo attivo 20 punti nella sconfitta casalinga di Orlando contro i Milwaukee Bucks. Ne fanno 23 Anthony e 21 Franz Wagner, ma vincono gli ospiti con i 26 punti di Lopez e le doppie doppie di Middleton (24 punti e 11 assist) e Portis (16 punti e 11 rimbalzi).

Perde anche Simone Fontecchio, schierato nel quintetto iniziale degli Utah Jazz, sconfitti a Dallas con i Mavericks che si impongono 120-116. L’italiano gioca 29 minuti e chiude con 6 punti, 3 rimbalzi e 1 assist un match in cui sono Irving (33 punti e 8 assist) e Doncic (29 punti e 10 rimbalzi) a spingere i padroni di casa.

Nelle altre gare vittorie per Wizards (119-117 per i Pistons), Hornets (112-105 sui Knicks) Philadelphia (11-94 sui Timberwolves con 39 punti per Embiid) e Brooklyn (118-96 contro Houston).

