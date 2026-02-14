CORTINA (ITALPRESS) – Terza partita e terza sconfitta per la nazionale femminile di curling ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. Dopo le battute d’arresto con Svizzera e Corea, le azzurre cedono anche alla Cina: 8-7 il finale. L’Italia tornerà sul ghiaccio di Cortina stasera per affrontare la Svezia ancora imbattuta.
