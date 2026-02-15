Curling, seconda sconfitta per l’Italia maschile: la Norvegia vince 10-7

CORTINA (ITALPRESS) – Seconda sconfitta in quattro gare per la nazionale maschile di curling al round robin dei Giochi Invernali di Milano-Cortina: a imporsi è la Norvegia per 10-7. Gli azzurri, che erano reduci dal ko all’extra end con la Germania, torneranno sul ghiaccio alle 19.05 per affrontare la Repubblica Ceca.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]