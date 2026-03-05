CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Seconda sconfitta per la Nazionale di doppio misto di curling in carrozzina ai Giochi Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Dopo il successo di ieri contro la Corea e il ko di questa mattina con l’Estonia, Paolo Ioriatti e Orietta Bertò si sono arresi alla Cina all’extra-end per 8-7.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).