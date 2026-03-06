Curling paralimpico, Italia del misto ancora ko: vince il Giappone 6-5

A curling stone is seen during the wheelchair curling mixed doubles round robin session 2 match between China and Latvia at the Milan-Cortina 2026 Paralympic Winter Games in Cortina D'ampezzo, Italy, March 5, 2026. (Xinhua/Hou Zhaokang)

CORTINA (ITALPRESS) – Terza sconfitta in quattro partite per l’Italia del doppio misto di curling alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina: Orietta Berto e Paolo Ioriatti cedono al Giappone per 6-5. La coppia azzurra tornerà sul ghiaccio di Cortina domani alle 14.35 per affrontare la Lettonia.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

