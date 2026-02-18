Curling, l’Italia perde contro il Canada: la qualificazione si deciderà contro la Svizzera

CORTINA (ITALPRESS) – L’Italia del curling maschile cade 8-3 contro il Canada nell’ottavo match del round robin ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Amos Mosaner, Joel Retornaz, Mattia Giovanella e Sebastiano Arman rimediano la quarta sconfitta nella manifestazione e stazionano a quota quattro vittorie. Gli azzurri si giocheranno la qualificazione domani alle 9.05 contro la Svizzera, già aritmeticamente in semifinale.
