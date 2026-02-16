Curling, Italia maschile sconfitta 11-4 dalla Cina

260211 Joel Retornaz of Italy competes in a men's round robin curling match between Sweden and Italy during day 5 of the 2026 Winter Olympics on February 11, 2026 in Cortina. Photo: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN / COP 217 / JE0117 curling olympic games olympics winter olympics os ol olympiska spel vinter-os olympiske leker milano cortina 2026 milan cortina 2026 milano cortina 2026 olympic games milano cortina 2026 winter olympic games milano cortina-os milano cortina-ol vinter-ol 5 bbeng (Photo by JON OLAV NESVOLD/Bildbyran/Sipa USA)

CORTINA (ITALPRESS) – L’Italia maschile del curling si arrende 11-4 alla Cina nel sesto match del round robin ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Amos Mosaner, Joel Retornaz, Mattia Giovanella e Sebastiano Arman rimediano la terza sconfitta e non riescono a dare continuità al successo ottenuto nella serata di ieri sulla Repubblica Ceca. Azzurri a quota 3 vittorie e 3 sconfitte e impegnati domani alle 19.05 con gli Stati Uniti in un incontro già decisivo per sperare in una difficile qualificazione per le semifinali. Italia che chiuderà il round robin tra mercoledì e giovedì con le sfide a Canada (14.05) e Svizzera (9.05).

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE