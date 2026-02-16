Curling, Italia maschile sconfitta 11-4 dalla Cina

CORTINA (ITALPRESS) – L’Italia maschile del curling si arrende 11-4 alla Cina nel sesto match del round robin ai Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Amos Mosaner, Joel Retornaz, Mattia Giovanella e Sebastiano Arman rimediano la terza sconfitta e non riescono a dare continuità al successo ottenuto nella serata di ieri sulla Repubblica Ceca. Azzurri a quota 3 vittorie e 3 sconfitte e impegnati domani alle 19.05 con gli Stati Uniti in un incontro già decisivo per sperare in una difficile qualificazione per le semifinali. Italia che chiuderà il round robin tra mercoledì e giovedì con le sfide a Canada (14.05) e Svizzera (9.05).

