Curling, l’Italia al maschile batte anche la Gran Bretagna. Stasera in campo con la Germania

CORTINA (ITALPRESS) – Continua nel migliore dei modi il cammino olimpico della nazionale maschile di curling. Nel secondo impegno nel round robin, gli azzurri – che all’esordio avevano superato la Svezia – battono anche la Gran Bretagna 9-7. Stasera, alle 19.05, il confronto con la Germania.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
