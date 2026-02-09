CORTINA (ITALPRESS) – L’Italia del curling batte gli Stati Uniti nell’ultima partita del Round Robin del torneo di doppio misto ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sotto gli occhi del presidente del Coni Luciano Buonfiglio, Amos Mosaner e Stefania Constantini sconfiggono per 7-6 gli Stati Uniti chiudendo al secondo posto nel Round Robin con un totale di 6 vittorie e 3 sconfitte. Già qualificati matematicamente per le semifinali (a partire dalle ore 18.00), gli azzurri evitano il quarto posto e lo spauracchio Gran Bretagna, dominatrice della fase preliminare con 8 vittorie e 1 sconfitta. Nella semifinale di oggi pomeriggio l’Italia fronteggerà nuovamente gli Usa per un posto in finale. Dall’altra parte sarà Gran Bretagna-Svezia.

LE PAROLE DELLA SQUADRA AZZURRA

“Sapevamo che la competizione era molto tosta e che avremmo affrontato le migliori squadre di sempre. Il primo obiettivo è stato raggiunto, ora daremo il meglio per provare a vincere. Le squadre sono allo stesso livello, dovremo curare i dettagli per spuntarla”. Lo ha dichiarato Amos Mosaner dopo il successo, in coppia con Stefania Constantini, sugli Usa nell’ultima partita del round robin. “Non mi aspettavo così tanto pubblico ed è qualcosa di magnifico per il nostro sport”, prosegue Mosaner sul caldo pubblico del Cortina Curling Olympic Stadium.

“Era una partita importante perché stasera giocheremo nuovamente con loro. Sarà importante mantenere la concentrazione per portare a casa un buon risultato”. Così Stefania Constantini. “Le ultime partite abbiamo trovato ottime sensazioni sul ghiaccio e si vede dalle nostre performance, dove abbiamo tenuto un ottimo livello”, conclude Constantini sul feeling in crescita con il ghiaccio del Cortina Curling Olympic Stadium.

“Gli Stati Uniti hanno giocato a un livello altissimo. Siamo dove volevamo essere ovvero in semifinale, ora ci giocheremo le nostre carte. È un torneo testa a testa e gli Usa restano forti”. Queste le parole di Marco Mariani, direttore tecnico delle squadre nazionali italiane di curling.

