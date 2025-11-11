“Cuori Olimpici” fa tappa a Sondrio tra sport e promozione del territorio

“Cuori Olimpici” fa tappa a Sondrio tra sport e promozione del territorio

SONDRIO (ITALPRESS) - Family Wine Trail e Cuori Olimpici: Sondrio ha vissuto una giornata interamente dedicata alle famiglie, agli atleti e a tutti i partecipanti della Valtellina Wine Trail, con un programma ricco di eventi riconosciuti da Regione Lombardia all’interno dei Cuori Olimpici, il percorso che unisce i capoluoghi lombardi verso Milano Cortina 2026. f28/mgg/gtr