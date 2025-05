Cuori Olimpici fa tappa a Lodi all’insegna dell’inclusione

LODI (ITALPRESS) - Weekend all’insegna dello sport e dell’inclusione per Lodi, quarta tappa del progetto di avvicinamento alle Olimpiadi invernali di Regione Lombardia, "Il Cuore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano – Cortina 2026". A Lodi infatti oltre 500 atleti, con e senza disabilità intellettiva, si sono sfidati per la XIX edizione dei Laus Open Games parte dei Play the Games di Special Olympics Italia. f03/mgg/gtr